LA VOZ DE JUANICO

Por Walter Paulet (foto)

Director y Redactor Responsable de

La Voz de Juanicó.

cachito2006_paulet@hotmail.com

Vecinos juanicoenses y canarios, He decidido editar este periódico La Voz de Juanicó, porque creo que llego la hora de que esta Villa tenga su propio medio de comunicación.

No será un periódico más. Aquí llegan otros periódicos editados por colegas canarios. Lo hace muy bien sin ninguna duda, pero yo decidí de editar este y muchos empresarios de la zona ofrecieron su poyo. Me gusta el periodismo, me gusta hablar con la gente, comunicarme y ayudar a que se conozca todo lo que pasa en Juanicó.

Juanicó tendrá en La Voz de Juanicó fotos y las noticias de lo que aquí sucede, de lo que la comunidad produce. Sabemos mas del mundo que de nuestros vecinos. Peor aun nos enteramos de lo que aquí pasa mucho después de que pasan los hechos. Soy un trabajador social y como tal, me gusta todo lo referente a Juanicó y zonas vecinas.

La Voz de Juanicó estará abierta a todas las instituciones civiles, y a las comunidades vecinas. Todos conocen mi línea política partidaria pero La Voz de Juanicó será un periódico plural e imparcial. Los lectores, encontraran noticias de la cultura, sociales, policiales, deportes, política, y toda aquella noticia que así lo amerite. Agradezco a todas las personas que enteradas de esta mi iniciativa me han apoyado y las que luego lo harán seguramente al ver este primer resultado.

La Voz de Juanicó será el primer periódico fundado y dirigido por alguien que ha vivido aquí decenas de años como vecino. Espero que sigamos juntos mucho tiempo por el bien de Juanicó y su gente que se merece tener un medio de comunicación.

Invito a las personas de las comunidades vecinas a enviarnos mensajes con noticias, y novedades para publicar a cachito2006_paulet@hotmail.com